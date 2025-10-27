Нетаньяху заявил, что Израиль сам решит состав международных сил в Газе, - Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставит за собой право решать, какие иностранные силы смогут участвовать в международной миссии в Газе. Такое решение принимается в рамках плана прекращения огня, предложенного администрацией Дональда Трампа.

По словам Нетаньяху, позиция Израиля согласована с Вашингтоном: "Мы контролируем свою безопасность, и именно Израиль будет определять, какие силы для нас неприемлемы. Это согласовано с США".

Хотя Белый дом исключил возможность отправки американских военных, переговоры о составе миссии ведутся с Индонезией, ОАЭ, Египтом, Катаром, Турцией и Азербайджаном.

Трудности реализации плана

Главным препятствием остается отказ ХАМАС разоружаться. После подписания соглашения о прекращении огня движение начало репрессии против местных кланов, усиливая внутренние конфликты. Израиль утверждает, что у ХАМАС остаются сведения о местонахождении тел 13 погибших заложников.

"Израиль знает, что ХАМАС знает, где находятся тела наших погибших заложников", — заявил представитель правительства.

К поискам останков привлекли египетскую команду, которая сотрудничает с Красным Крестом.

Политическое давление и роль США

На заседании кабинета министров Нетаньяху подчеркнул, что Израиль остается независимым в вопросах безопасности и не действует под диктовку американской администрации.

Однако, по данным дипломатов, именно усилия Трампа заставили Израиль принять рамки мирного плана и начать контакт с Катаром после инцидента с бомбардировкой представителей ХАМАС.

Вашингтон рассчитывает, что арабские партнеры помогут завершить обмен заложниками и стабилизировать обстановку в Газе.