ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль ликвидировал начальника генштаба хуситов

Израиль, Четверг 16 октября 2025 17:26
UA EN RU
Израиль ликвидировал начальника генштаба хуситов Иллюстративное фото: Израиль во время удара по Йемену ликвидировал начальника генштаба хуситов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные во время удара по Йемену в августе ликвидировали начальника генштаба хуситов Мухаммада аль-Гамари.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Аль-Гамари, вероятнее всего, был смертельно ранен в ходе атаки ЦАХАЛ. До этого он получал ранение в результате израильского удара в июне.

"Он присоединился к своим друзьям, уничтоженным членам "оси зла", в глубинах ада", - отметил Кац.

Министр добавил, что сегодня он также посетил так называемый "центр командования по хуситам" Управления военной разведки Израиля вместе с начальником этого управления, генерал-майором Шломи Биндером. Там он поблагодарил солдат и командиров"за отличную работу, которую они уже проделали и которую им еще предстоит сделать против хуситов в будущем".

Мухаммад аль-Гамари

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари был начальником Генерального штаба вооруженных сил движения хуситов. С 2016 года он возглавлял военное руководство группировки и считался ключевым стратегом, отвечающим за планирование и проведение операций хуситов как внутри Йемена, так и за его пределами.

Как глава Генштаба, аль-Гаамари также попал под санкции ООН и США за роль в осуществлении нападений, разрушении гражданской инфраструктуры и руководстве наступательными операциями против правительственных сил и соседних государств.

Его имя часто упоминается как фигура, связанная с нападениями на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также за руководство наступлением в провинции Мариб, которое усугубило гуманитарный кризис.

Напомним, 30 августа стало известно, что во время удара Израиля по Йемену 28 августа был убит хусисткий премьер-министр Ахмед аль-Рахави.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Йемен Ракетный удар
Новости
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит