Израиль ликвидировал начальника генштаба хуситов

Израильские военные во время удара по Йемену в августе ликвидировали начальника генштаба хуситов Мухаммада аль-Гамари.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Аль-Гамари, вероятнее всего, был смертельно ранен в ходе атаки ЦАХАЛ. До этого он получал ранение в результате израильского удара в июне.

"Он присоединился к своим друзьям, уничтоженным членам "оси зла", в глубинах ада", - отметил Кац.

Министр добавил, что сегодня он также посетил так называемый "центр командования по хуситам" Управления военной разведки Израиля вместе с начальником этого управления, генерал-майором Шломи Биндером. Там он поблагодарил солдат и командиров"за отличную работу, которую они уже проделали и которую им еще предстоит сделать против хуситов в будущем".