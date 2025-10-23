ua en ru
Израиль одобрил законопроект касательно Западного берега - что принял парламент

Израиль, Четверг 23 октября 2025 03:42
Израиль одобрил законопроект касательно Западного берега - что принял парламент Иллюстративное фото: Израиль одобрил законопроект касательно Западного берега (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Израильский парламент предварительно одобрил законопроект о применении израильского законодательства на оккупированном Западном берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Законопроект получил поддержку 25 депутатов при 24 голосах против из 120 членов парламента, при этом партия премьера Биньямина Нетаньяху не поддержала инициативу. Второй документ оппозиционной партии, касающийся поселения Маале-Адумим, был одобрен 31 голосом при 9 "против".

Некоторые члены коалиции Нетаньяху, включая представителей партии "Еврейская сила" и фракции "Религиозный сионизм", проголосовали за оба законопроекта. Для окончательного принятия потребуется несколько этапов рассмотрения.

Контекст и международная реакция

Члены израильской коалиции давно призывают к официальной аннексии части Западного берега, ссылаясь на исторические и религиозные связи.

Израиль считает территории, занятые в 1967 году, спорными, тогда как ООН и большинство международного сообщества признают их оккупированными.

В 2024 году Верховный суд ООН подтвердил незаконность израильской оккупации и заявил о необходимости ее прекращения.

Позиция Палестины

Палестинское МИД заявило, что Израиль не имеет суверенитета над оккупированными территориями, включая Западный берег, Иерусалим и сектор Газа.

Боевое движение ХАМАС назвало голосование Кнессета попыткой колониальной оккупации и подчеркнуло, что аннексия земель является недействительной и незаконной.

Напоминаем, что после серии столкновений на границе с сектором Газа Израиль объявил о восстановлении режима прекращения огня. Израильские военные уточнили, что перемирие вновь вступило в силу после ударов по позициям ХАМАС, включая склады оружия, полевых командиров и туннели, которые были нанесены в ответ на обстрел израильских подразделений, приведший к гибели двух солдат.

Отметим, что пограничный переход Рафах, соединяющий сектор Газа с Египтом, вновь оказался в центре международного конфликта. Израиль приостановил его работу на неопределенный срок. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пояснил, что решение о повторном открытии пункта пропуска будет принято только после того, как ХАМАС передаст тела погибших израильских заложников, что подчеркивает напряженность и сложность текущей ситуации на границе.

