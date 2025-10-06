Нетаньяху позвонил Путину: о чем говорили

Сегодня, 6 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Отмечается, что во время разговора обсуждалось текущее развитие событий на Ближнем Востоке. В том числе и план американского лидера Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

Кроме того, израильский премьер досрочно поздравил Путина с днем рождения. Нетаньяху выразил российскому диктатору "самые искренние пожелания".

В свою очередь Путин поздравил Нетаньяху и израильтян с наступлением еврейского праздника Суккот.