ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Нетаньяху позвонил Путину: о чем говорили

Россия, Понедельник 06 октября 2025 21:41
UA EN RU
Нетаньяху позвонил Путину: о чем говорили Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 6 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Отмечается, что во время разговора обсуждалось текущее развитие событий на Ближнем Востоке. В том числе и план американского лидера Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

Кроме того, израильский премьер досрочно поздравил Путина с днем рождения. Нетаньяху выразил российскому диктатору "самые искренние пожелания".

В свою очередь Путин поздравил Нетаньяху и израильтян с наступлением еврейского праздника Суккот.

Напомним, разведка Германии имеет доказательства, что в стране-агрессоре обсуждают план нападения на НАТО. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс не исключает, что РФ действительно может быть готова к войне.

Он отметил, что ЕС и НАТО должны быть готовы к возможному военному конфликту и учиться как на опыте украинцев, так и на опыте самих россиян.

Отметим, что недавно Владимир Путин заявил, что планы страны-агрессора напасть на НАТО - это, мол, "чушь", в которую "невозможно поверить".

Российский диктатор позволил себе заявить, что если Европейский Союз верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, "некомпетентны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии