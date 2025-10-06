ua en ru
Нетаньяху зателефонував Путіну: про що говорили

Росія, Понеділок 06 жовтня 2025 21:41
Нетаньяху зателефонував Путіну: про що говорили Фото: Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 6 жовтня, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході. В тому числі і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації в секторі Газа.

Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження. Нетаньяху висловив російському диктатору "найщиріші побажання".

Зі свого боку Путін привітав Нетаньяху та ізраїльтян з настанням єврейського свята Суккот.

Нагадаємо, розвідка Німеччини має докази, що у країні-агресорці обговорюють план нападу на НАТО. Єврокомісар Андрюс Кубілюс не виключає, що РФ дійсно може бути готова до війни.

Він наголосив, що ЄС і НАТО мають бути до готові до можливого військового конфлікту і навчатися як на досвіді українців, так і на досвіді самих росіян.

Зазначимо, що нещодавно Володимир Путін заявив, що плани країни-агресорки напасти на НАТО - це, мовляв, "нісенітниця", в яку "неможливо повірити".

Російський диктатор дозволив собі заявити, що якщо Європейський Союз вірить у плани Росії атакувати країни НАТО, то лідери європейських країн, мовляв, "некомпетентні".

