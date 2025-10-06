Нетаньяху зателефонував Путіну: про що говорили

Сьогодні, 6 жовтня, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході. В тому числі і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації в секторі Газа.

Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження. Нетаньяху висловив російському диктатору "найщиріші побажання".

Зі свого боку Путін привітав Нетаньяху та ізраїльтян з настанням єврейського свята Суккот.