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Нетаньяху вступив на посаду міністра оборони Ізраїлю

Новини » Політика    19.11.2018 - 03:35
Нетаньяху вступив на посаду міністра оборони Ізраїлю
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Чинний прем'єр і глава МЗС Ізраїлю обіцяє безпеку мешканцям півдня країни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 18 листопада офіційно вступив на посаду міністра оборони, заявивши, що має намір перемогти ворогів країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Нетаньяху до нації.

"Я вперше вступаю на посаду міністра оборони і знаю, що роблю це тоді, коли політика держави дуже критикується у сфері безпеки. Громадяни Держави Ізраїль, я чую вашу критику", - сказав новий глава Міноборони.

Він пообіцяв домогтися безпеки для південної частини Ізраїлю, яка постійно зазнає ракетних обстрілів із сектора Гази.

"Я маю намір завершити цю війну і принести безпеку жителям півдня і всім громадянам Ізраїлю", - пообіцяв Нетаньяху.

Колишній голова Міністерства оборони Авігдором Ліберман пішов у відставку через режим припинення вогню між сектором Гази й Ізраїлем, назвавши "капітуляцією перед терором" встановлення режиму припинення вогню після двох днів потужних обстрілів з обох сторін.

Нагадаємо, раніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростували інформацію ЗМІ про те, що уряд ухвалив рішення організувати дострокові вибори.

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