ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Новости » Политика    19.11.2018 - 03:35
Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Действующий премьер и глава МИД Израиля обещает безопасность жителям юга страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 ноября официально вступил в должность министра обороны, заявив, что намерен победить врагов страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Нетаньяху к нации.

"Я впервые вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это тогда, когда политика государства очень критикуется в сфере безопасности. Граждане Государства Израиль, я слышу вашу критику", - сказал новый глава Минобороны.

Он пообещал добиться безопасности для южной части Израиля, которая постоянно  подвергается ракетным обстрелами из сектора Газа.

"Я намерен завершить эту войну и принести безопасность жителям юга и всем гражданам Израиля", - пообещал Нетаньяху.

Бывший глава Министерства обороны Авигдором Либерман ушел в отставку из-за режима прекращения огня между сектором Газа и Израилем, назвав "капитуляцией перед террором" установление режима прекращения огня после двух дней мощных обстрелов с обеих сторон.

Напомним, ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли информацию СМИ о том, что правительство приняло решение организовать досрочные выборы.

Адвоката Нетаньяху заподозрили в причастности к коррупционным преступлениям Дружба с Путиным является важной для безопасности Израиля, - Нетаньяху
Новости Украины НетаньяхуМинистерство обороны РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь