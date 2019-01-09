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Нетаньяху може зустрітися з Трампом до виборів в Ізраїлі

Новини » Політика    09.01.2019 - 10:33
Нетаньяху може зустрітися з Трампом до виборів в Ізраїлі
Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Лідери обох країн можуть зустрітися в кінці березня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху приблизно за два тижні до парламентських виборів може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що, за даними джерел ізраїльської газети Israel Hayom, Нетаньяху може зустрітися з Трампом в кінці березня. Очікується, що прем'єр відвідає Вашингтон і буде присутнім на щорічних зборах AIPAC (комітету по зв'язках з громадськістю Ізраїлю). У той же час джерела зазначають, що зустріч лідерів обох країн може пройти в Білому домі.

Крім того, не виключається, що Нетаньяху і Трамп можуть зустрітися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. На даний момент Білий дім не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, в кінці грудня парламент Ізраїлю прийняв законопроект про саморозпуск. Крім того, було затверджено дату дострокових виборів - вони відбудуться 9 квітня 2019 року. За підсумками виборів буде сформовано новий уряд і призначено прем'єр-міністра.

Зазначимо, Нетаньяху заявив, що не збирається у відставку через звинувачення в корупції.

 

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Новини України НетаньяхуСполучені Штати АмерикиІзраїльДональд Трамп
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