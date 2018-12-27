Парламент Ізраїлю ухвалив законопроект про саморозпуск

Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Саморозпуск підтримали 102 депутати

Парламент Ізраїлю в трьох читаннях ухвалив законопроект про саморозпуск. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Як повідомляється, у фінальному читанні саморозпуск підтримали 102 депутати зі 120, двоє висловилися проти.

Крім того, була затверджена дата дострокових виборів — вони відбудуться 9 квітня 2019 року. За підсумками виборів буде сформовано новий уряд і призначений новий прем'єр-міністр.

Так, з 2 січня Кнесет піде на так звані передвиборчі канікули. Уряд Біньяміна Нетаньяху продовжить роботу до формування нового кабінету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерський комітет із законодавства Ізраїлю у вівторок, 25 грудня 2018, схвалив законопроект про розпуск парламенту.

Законопроект був прийнятий після того, як лідери коаліції оголосили про проведення дострокових виборів у квітні 2019 року, які спочатку планувалися на листопад.

Як повідомляло РБК-Україна, коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю. Позачергові вибори в парламент Ізраїлю пройдуть 9 квітня 2019 року.