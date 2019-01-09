Нетаньяху может встретиться с Трампом до выборов в Израиле

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Лидеры обеих стран могут встретиться в конце марта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примерно за две недели до парламентских выборов может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что, по данным источников израильской газеты Israel Hayom, Нетаньяху может встретиться с Трампом в конце марта. Ожидается, что премьер посетит Вашингтон и будет присутствовать на ежегодном собрании AIPAC (комитета по связям с общественностью Израиля). В то же время источники отмечают, что встреча лидеров обеих стран может пройти в Белом доме.

Кроме того, не исключается, что Нетаньяху и Трамп могут встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На данный момент Белый дом не комментирует эту информацию.

Напомним, в конце декабря парламент Израиля принял законопроект о самороспуске. Кроме того, была утверждена дата досрочных выборов - они состоятся 9 апреля 2019 года. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Отметим, Нетаньяху заявил, что не собирается в отставку из-за обвинений в коррупции.