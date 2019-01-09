ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Нетаньяху может встретиться с Трампом до выборов в Израиле

Новости » Политика    09.01.2019 - 10:33
Нетаньяху может встретиться с Трампом до выборов в Израиле
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Лидеры обеих стран могут встретиться в конце марта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примерно за две недели до парламентских выборов может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что, по данным источников израильской газеты Israel Hayom, Нетаньяху может встретиться с Трампом в конце марта. Ожидается, что премьер посетит Вашингтон и будет присутствовать на ежегодном собрании AIPAC (комитета по связям с общественностью Израиля). В то же время источники отмечают, что встреча лидеров обеих стран может пройти в Белом доме.

Кроме того, не исключается, что Нетаньяху и Трамп могут встретиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На данный момент Белый дом не комментирует эту информацию.

Напомним, в конце декабря парламент Израиля принял законопроект о самороспуске. Кроме того, была утверждена дата досрочных выборов - они состоятся 9 апреля 2019 года. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Отметим, Нетаньяху заявил, что не собирается в отставку из-за обвинений в коррупции.  

 

"Талибан" заявил об отмене мирных переговоров с США Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, - Bloomberg
Новости Украины НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь