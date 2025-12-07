ua en ru
Нетаньяху исключил отставку в обмен на помилование по делу о коррупции

Воскресенье 07 декабря 2025 19:24
UA EN RU
Нетаньяху исключил отставку в обмен на помилование по делу о коррупции Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не уйдет из политики в обмен на помилование по делу о коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, заявление было сделано во время встречи Нетаньяху с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и их общения с прессой.

Так, когда журналист задал соответствующий вопрос, премьер Израиля сказал "нет", а после, обратившись к немецкому политику, стал шутить, что "они очень обеспокоены моим будущим".

"Они очень обеспокоены моим будущим. Они хотят убедиться, что, как бы это сказать? Они обеспокоены моим будущим" - сказал Нетаньяху.

Также он добавил, что избиратели тоже беспокоятся и именно они это решат. Помимо этого, Нетаньяху анонсировал повышение уровня сотрудничества с Германией.

"Нам предстоит решить большие задачи, в том числе историческое сотрудничество с Германией, которое на самом деле... во многих отношениях превзойдет наше предыдущее сотрудничество, которое было довольно удивительным", - сказал премьер.

Коррупционные дела Нетаньяху

Напомним, что Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблению доверием.

В частности, его подозревают в том, что занимая пост министра связи, он продвигал интересы крупнейшего телекоммуникационного оператора Израиля - компании "Безек", совладельцем которой был медиамагнат Шауль Элович. Кроме того, есть подозрения, что Нетаньяху вмешивался в работу подконтрольного Эловичу новостного портала Walla, чтобы повлиять на подачу материалов.

Также политика обвиняют в том, что в 2007–2016 годах его супруга и сын принимали дорогостоящие подарки, включая ювелирные украшения, сигары, шампанское и авиабилеты - на сумму около 174 тысяч евро, в том числе от голливудского продюсера Арнона Милчена.

При этом Нетаньяху отвергает все предъявленные обвинения.

К слову, этим летом президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором попросил помиловать Нетаньяху, которого судят за коррупцию.

Кроме того, неделю назад Fox News сообщило, что Нетаньяху официально обратился за помилованием к президенту страны.

