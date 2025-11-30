Нетаньяху запросил помилование у президента Израиля после письма Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился за помилованием к президенту страны Ицхаку Герцогу. Это произошло после письма президента США Дональда Трампа, где тот призвал помиловать Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Издание напомнило, что Нетаньяху имеет несколько обвинений в коррупции и мошенничестве, из-за чего его уголовно преследуют. Сам премьер в прошении написал, что обеспокоен общественным расколом - и помилование, по мнению Нетаньяху, позволит ему "примирить национальный раскол" и "потушить огонь споров".

При этом Нетаньяху не признал вины в коррупции и мошенничестве. А офис президента Израиля сообщил, что получил официальную просьбу премьера, но она "чрезвычайная" и имеет "существенные последствия".

В официальном сообщении офиса сказано, что запрос будет передан в Департамент помилования Министерства юстиции. Департамент соберет мнения органов власти по этому вопросу и передаст их юридическому советнику офиса, который сформулирует заключение для израильского президента.