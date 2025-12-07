ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньягу виключив відставку в обмін на помилування у справі про корупцію

Неділя 07 грудня 2025 19:24
UA EN RU
Нетаньягу виключив відставку в обмін на помилування у справі про корупцію Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не піде з політики в обмін на помилування у справі про корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пише видання, заяву було зроблено під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і їхнього спілкування з пресою.

Так, коли журналіст поставив відповідне запитання, прем'єр Ізраїлю сказав "ні", а після, звернувшись до німецького політика, став жартувати, що "вони дуже стурбовані моїм майбутнім".

"Вони дуже стурбовані моїм майбутнім. Вони хочуть переконатися, що, як би це сказати? Вони стурбовані моїм майбутнім", - сказав Нетаньягу.

Також він додав, що виборці теж турбуються і саме вони це вирішать. Крім цього, Нетаньяху анонсував підвищення рівня співпраці з Німеччиною.

"Нам належить вирішити великі завдання, зокрема історичну співпрацю з Німеччиною, яка насправді... у багатьох відношеннях перевершить нашу попередню співпрацю, яка була досить дивовижною", - сказав прем'єр.

Корупційні справи Нетаньяху

Нагадаємо, що Нетаньяху звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Зокрема, його підозрюють у тому, що обіймаючи посаду міністра зв'язку, він просував інтереси найбільшого телекомунікаційного оператора Ізраїлю - компанії "Безек", співвласником якої був медіамагнат Шауль Елович. Крім того, є підозри, що Нетаньяху втручався в роботу підконтрольного Еловичу новинного порталу Walla, щоб вплинути на подачу матеріалів.

Також політика звинувачують у тому, що в 2007-2016 роках його дружина і син приймали дорогі подарунки, включно з ювелірними прикрасами, сигарами, шампанським та авіаквитками - на суму близько 174 тисяч євро, зокрема від голлівудського продюсера Арнона Мілчена.

При цьому Нетаньяху відкидає всі пред'явлені звинувачення.

До слова, цього літа президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу, в якому попросив помилувати Нетаньяху, якого судять за корупцію.

Крім того, тиждень тому Fox News повідомило, що Нетаньяху офіційно звернувся по помилування до президента країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нетаньяху Ізраїль Фрідріх Мерц
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни