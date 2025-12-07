Нетаньягу виключив відставку в обмін на помилування у справі про корупцію
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не піде з політики в обмін на помилування у справі про корупцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як пише видання, заяву було зроблено під час зустрічі Нетаньягу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і їхнього спілкування з пресою.
Так, коли журналіст поставив відповідне запитання, прем'єр Ізраїлю сказав "ні", а після, звернувшись до німецького політика, став жартувати, що "вони дуже стурбовані моїм майбутнім".
"Вони дуже стурбовані моїм майбутнім. Вони хочуть переконатися, що, як би це сказати? Вони стурбовані моїм майбутнім", - сказав Нетаньягу.
Також він додав, що виборці теж турбуються і саме вони це вирішать. Крім цього, Нетаньяху анонсував підвищення рівня співпраці з Німеччиною.
"Нам належить вирішити великі завдання, зокрема історичну співпрацю з Німеччиною, яка насправді... у багатьох відношеннях перевершить нашу попередню співпрацю, яка була досить дивовижною", - сказав прем'єр.
Корупційні справи Нетаньяху
Нагадаємо, що Нетаньяху звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Зокрема, його підозрюють у тому, що обіймаючи посаду міністра зв'язку, він просував інтереси найбільшого телекомунікаційного оператора Ізраїлю - компанії "Безек", співвласником якої був медіамагнат Шауль Елович. Крім того, є підозри, що Нетаньяху втручався в роботу підконтрольного Еловичу новинного порталу Walla, щоб вплинути на подачу матеріалів.
Також політика звинувачують у тому, що в 2007-2016 роках його дружина і син приймали дорогі подарунки, включно з ювелірними прикрасами, сигарами, шампанським та авіаквитками - на суму близько 174 тисяч євро, зокрема від голлівудського продюсера Арнона Мілчена.
При цьому Нетаньяху відкидає всі пред'явлені звинувачення.
До слова, цього літа президент США Дональд Трамп надіслав листа президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу, в якому попросив помилувати Нетаньяху, якого судять за корупцію.
Крім того, тиждень тому Fox News повідомило, що Нетаньяху офіційно звернувся по помилування до президента країни.