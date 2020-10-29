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У передмісті Парижа затримали чоловіка за підозрою в плануванні нападу

Сартрувіль, Четвер 29 жовтня 2020 17:24
У передмісті Парижа затримали чоловіка за підозрою в плануванні нападу
Фото: поліція Парижу (facebook com PoliceNationale)
Автор: Дмитро Левицький

У французькому Сартрувілі, що у передмісті Парижу, правоохоронці затримали підозрілого чоловіка. Поліція підозрює, що той планував вчинити теракт.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Правоохоронці вирішили перевірити підозрілого чоловіка, який декілька разів проходив поблизу місцевої церкви Сен-Мартен. Батько затриманого повідомив поліцію, що його син планував "зробити так, як у Ніцці".

Поліція перевірила автомобіль затриманого, вибухівки там не знайшли. Зброї у чоловіка також не виявили.

У цілях безпеки правоохоронці перекрили проспект, в кінці якого розташована церква, а мешканців сусідніх будинків евакуювали.

Нагадаємо, сьогодні у Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви. В результаті нападу загинули дві людини, ще одна - була поранена. Нападника затримали. В ході затримання його поранили.

Пізніше стало відомо, що терористом, який напав на людей в Ніцці, виявився 25-річний чоловік арабської зовнішності.

Ще один напад стався сьогодні у французькому Авіньйоні. Там чоловік з ножем напав на поліцейських, його застрелили.

Крім того, у Ліоні затримали чоловіка з ножем, який погрожував пасажирам у трамваї.

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