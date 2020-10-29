ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ще в одному французькому місті невідомий готував напад на громадян

Ліон, Четвер 29 жовтня 2020 15:14
Ще в одному французькому місті невідомий готував напад на громадян
Фото: поліція Франції (twitter com cestrosi)
Автор: Игорь Литвиненко

У французькому Ліоні заарештували чоловіка з ножем, який готував напад на громадян. Він погрожував вчинити напад на пасажирів у трамваї.

Про це повідомляє CNews.

За інформацією поліції, чоловіка затримали поблизу станції Перраш. Він виявився громадянином Афганістану. При ньому був 30-сантиметровий ніж.

У поліції зазначили, що він був готовий до дій. Чоловік планував сісти в трамвай і вчинити напад на пасажирів.

Правоохоронці планують проаналізувати його мобільний телефон, щоб знайти мотиви запланованого нападу.

Нагадаємо, сьогодні у французькій Ніцці в церкві Нотр-Дам стався напад на людей. В результаті загинули три людини, при цьому одна жертва була обезголовлена.

Пізніше РБК-Україна повідомляло про ще один напад у Франції. Невідомий напав з ножем на поліцейських в Авіньйоні. Нападника вбили поліцейські.

У зв'язку з низкою нападу у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози. Президент Еммануель Макрон скликав на завтра Рада національної оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ФранціянападТеракт

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся