Ще в одному французькому місті невідомий готував напад на громадян

Фото: поліція Франції (twitter com cestrosi)

У французькому Ліоні заарештували чоловіка з ножем, який готував напад на громадян. Він погрожував вчинити напад на пасажирів у трамваї.

Про це повідомляє CNews.

За інформацією поліції, чоловіка затримали поблизу станції Перраш. Він виявився громадянином Афганістану. При ньому був 30-сантиметровий ніж.

У поліції зазначили, що він був готовий до дій. Чоловік планував сісти в трамвай і вчинити напад на пасажирів.

Правоохоронці планують проаналізувати його мобільний телефон, щоб знайти мотиви запланованого нападу.

Нагадаємо, сьогодні у французькій Ніцці в церкві Нотр-Дам стався напад на людей. В результаті загинули три людини, при цьому одна жертва була обезголовлена.

Пізніше РБК-Україна повідомляло про ще один напад у Франції. Невідомий напав з ножем на поліцейських в Авіньйоні. Нападника вбили поліцейські.

У зв'язку з низкою нападу у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози. Президент Еммануель Макрон скликав на завтра Рада національної оборони.