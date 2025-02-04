Нетаньяху попросит у Трампа оружие для ударов по ядерным объектам Ирана, - Axios

Ядерная программа Ирана

Напомним, ранее The New York Times писала о том, что команда иранских ученых изучает быстрый вариант создания ядерного оружия.

Они ищут путь, который позволит им превратить запасы ядерного топлива в ядерное оружие в течение нескольких месяцев, а не за год или больше.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.

По его мнению, Иран является вызовом для безопасности Европы и одним из крупнейших стратегических вызовов.

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