Нетаньяху попросить у Трампа зброю для ударів по ядерних об'єктах Ірану, - Axios

Ядерна програма Ірану

Нагадаємо, раніше The New York Times писала про те, що команда іранських учених вивчає швидкий варіант створення ядерної зброї.

Вони шукають шлях, який дасть їм змогу перетворити запаси ядерного палива на ядерну зброю протягом кількох місяців, а не за рік чи більше.

При цьому президент Франції Еммануель Макрон попереджав, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.

На його думку, Іран є викликом для безпеки Європи та одним із найбільших стратегічних викликів.

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