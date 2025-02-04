В США считают, что Иран изучает способы быстрого создания ядерной бомбы, - NYT

Новые разведывательные данные о ядерной программе Ирана убедили американских чиновников в том, что секретная команда иранских ученых изучает более быстрый подход к разработке атомного оружия. При этом он является и более грубым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Разведданные были собраны в последние месяцы работы администрации Джо Байдена, а затем переданы команде национальной безопасности президента Дональда Трампа. Издание обращает внимание - это происходит на фоне сигналов о том, что новый президент Ирана активно ищет диалога с администрацией Трампа.

Разведка США предупреждает, что иранские инженеры и ученые-разработчики оружия ищут короткий путь, который позволит им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за считанные месяцы, а не за год или больше, но только если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход.

Американские официальные лица заявили, что продолжают верить в то, что Иран и его верховный лидер аятолла Али Хаменеи не принимали решения о разработке оружия.

Иран, по словам чиновников, находится на пороге создания ядерного оружия. За годы, прошедшие с тех пор, как Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года, страна возобновила добычу урана и теперь имеет достаточно топлива, чтобы сделать четыре или больше бомб.

Но этого недостаточно для фактического производства оружия, и новые доказательства сосредоточиваются на последних шагах, которые Ирану нужно сделать, чтобы превратить топливо в оружие.

Как утверждает издание, эти доказательства почти наверняка станут частью дискуссии во вторник, 4 февраля, между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.