ua en ru
Пн, 06 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Макрон: ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата"

Париж, Понедельник 06 января 2025 21:20
UA EN RU
Макрон: ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата" Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран продолжает наращивать свою ядерную программу. Она приближается к точке невозврата.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Ускорение ядерной программы Ирана приближает нас к точке невозврата", - заявил глава французского государства.

Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа.

Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.

Как пишет Bloomberg, у Ирана уже есть достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если страна примет соответствующее политическое решение.

В частности, в прошлом месяце Тегеран объявил о намерении увеличить мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства по атомной энергии ООН в неспособности страны решить проблему с частицами урана, найденными на незадекларированных объектах.

Иран утверждает, что его программа ядерных разработок предназначена для энергетических целей.

США обсуждают удары по Ирану

Напомним, ранее Axios писало о том, что президент США Джо Байден обсуждает со своей командой возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Как уточнило издание, такой вариант развития событий возможен на случай, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Иран Эммануэль Макрон Ядерное оружие
NEWS
Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец
Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец
DAILY
НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит