Макрон: ядерная программа Ирана "приближается к точке невозврата"
Иран продолжает наращивать свою ядерную программу. Она приближается к точке невозврата.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Ускорение ядерной программы Ирана приближает нас к точке невозврата", - заявил глава французского государства.
Он уточнил, что иранский вопрос является одним из основных вопросов, по которым Франция будет возобновлять диалог с новой американской администрацией Дональда Трампа.
Также Макрон, комментируя поддержку Ираном России в войне против Украины, назвал Тегеран одним из крупнейших стратегических вызовов и вызовом для безопасности Европы и ее союзников.
Как пишет Bloomberg, у Ирана уже есть достаточно материалов для создания нескольких ядерных боеголовок, если страна примет соответствующее политическое решение.
В частности, в прошлом месяце Тегеран объявил о намерении увеличить мощности по производству ядерного топлива в ответ на упреки Международного агентства по атомной энергии ООН в неспособности страны решить проблему с частицами урана, найденными на незадекларированных объектах.
Иран утверждает, что его программа ядерных разработок предназначена для энергетических целей.
США обсуждают удары по Ирану
Напомним, ранее Axios писало о том, что президент США Джо Байден обсуждает со своей командой возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.
Как уточнило издание, такой вариант развития событий возможен на случай, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января.
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