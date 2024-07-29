RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нетаньяху пообещал "Хезболле" суровый ответ на удар по стадиону на Голанских высотах

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль подготовит суровый ответ для "Хезболлы", которая нанесла ракетный удар по футбольному полю на Голанских высотах. В результате этого погибло более 10 детей.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Он напомнил, что террористы ударили по футбольному полю в городке Мадждаль-Шамс, из-за чего погибли 12 детей. 

По словам премьера, трагедия унесла жизни 12 мальчиков и девочек, которые играли в футбол и не смогли добраться до укрытия. 

"Израиль не хочет и не может позволить этому просто пройти мимо. Наш ответ будет, и он будет суровым", - добавил Нетаньяху. 

 

Что предшествовало

Напомним, 27 июля террористы "Хезболлы" нанесли удар по городку Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где было много детей.

Как писали местные СМИ, такая атака стала "самой смертоносной" по состоянию на данный момент.

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви уже пообещал, что Израиль нанесет сильный удар по "Хезболле". При этом спикер Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн пригрозил террористам "разрушительной войной".

Более детально о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуИзраильХезболлаРакетный удар