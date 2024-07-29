Нетаньяху пообещал "Хезболле" суровый ответ на удар по стадиону на Голанских высотах

Что предшествовало

Напомним, 27 июля террористы "Хезболлы" нанесли удар по городку Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где было много детей.

Как писали местные СМИ, такая атака стала "самой смертоносной" по состоянию на данный момент.

Начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви уже пообещал, что Израиль нанесет сильный удар по "Хезболле". При этом спикер Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн пригрозил террористам "разрушительной войной".

Более детально о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

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