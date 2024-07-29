Нетаньяху пообіцяв "Хезболлі" сувору відповідь на удар по стадіону на Голанських висотах

Він нагадав, що терористи вдарили по футбольному полю у містечку Мадждаль-Шамс, через що загинули 12 дітей.

За словами прем'єра, трагедія забрала життя 12 хлопчиків та дівчаток, які грали у футбол і не змогли дістатися до укриття.

"Ізраїль не хоче і не може дозволити цьому просто пройти повз. Наша відповідь буде, і вона буде суворою", - додав Нетаньяху.