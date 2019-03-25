ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нетаньяху пообіцяв відповідь на обстріл з сектора Газа

Новини » Політика    25.03.2019 - 09:02
Нетаньяху пообіцяв відповідь на обстріл з сектора Газа
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху скорочує візит в США і повертається на батьківщину після інциденту

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл Ізраїлю. Про це повідомляє The Jesuralem Post.

Нетаньяху провів нараду з начальником Генштабу армії, главами антитерористичної спецслужби і Ради національної безпеки Ізраїлю. Після цього він заявив, що Ізраїль відповість на напад.

Крім того, Нетаньяху скорочує візит в США і повертається на батьківщину після інциденту. Після зустрічі з президентом Дональдом Трампом він вилетить в Ізраїль.

Нагадаємо, 25 березня в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей.

Зазначимо, що за день до цього безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двох спостережних постах радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.

З сектора Газа вперше за 5 років обстріляли центральну частину Ізраїлю В Ізраїлі назвали можливу дату визнання США анексії Голанських висот
Новини України НетаньяхуобстрелІзраїльХАМАС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся