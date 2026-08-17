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"Олигархическая система возникла при Кучме, но преемники ее не сломали": интервью с Головатым

09:00 17.08.2026 Пн
9 мин
Интервью записано в рамках спецпроекта РБК-Украина "Украина: 35 лет независимости"
aimg Владимир Куренной
"Олигархическая система возникла при Кучме, но преемники ее не сломали": интервью с Головатым Фото: Сергей Головатый (РБК-Украина)
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Десятилетие президентства Леонида Кучмы нельзя назвать сплошной диктатурой – это была автократия с системой сдержек и противовесов, которая удержала страну от советского тупика. В то же время "кассетный скандал" и дело Георгия Гонгадзе стали спецоперацией Кремля для изоляции Кучмы от Запада.

Об этом в интервью РБК-Украина в рамках спецпроекта "Украина: 35 лет независимости" рассказал один из "отцов" Конституции 1996 года, экс-министр юстиции Сергей Головатый.

Главное:

  • Автократия со сдерживаниями: 10-летний период Кучмы не был диктатурой, а служил автократией с сильным парламентом и отказом от силового разгона Майдана-2004.
  • Экономические декреты: Благодаря праву правительства на принятие декретов в 1992 году удалось преодолеть сопротивление коммунистического большинства и заложить основу для введения национальной валюты – гривны.
  • Конституционный Договор: Подписанный в 1995 году документ ввел переходную суперпрезидентскую форму правления и был признан Венецианской комиссией "мини-конституцией", что позволило Украине вступить в Совет Европы.
  • "Конституционная ночь": Указ Кучмы о референдуме стал тактическим шагом, который заставил депутатов непрерывно работать всю ночь 28 июня 1996 года для принятия демократической Конституции.
  • Дело Гонгадзе: События вокруг убийства Георгия Гонгадзе и "кассетного скандала" Головатый рассматривает как спецоперацию Кремля, направленную на изоляцию Украины от Запада.
  • Системные проблемы: Во времена Кучмы возникла олигархическая система, однако последующие президенты ее не сломали.

К 35-й годовщине Независимости Украины РБК-Украина запускает спецпроект "Украина: 35 лет независимости" – серию откровенных разговоров с людьми, которые своими руками возводили правовой и политический каркас нашего государства.

Наша вторая беседа в рамках цикла – с одним из ключевых "отцов" Конституции 1996 года, экс-министром юстиции Сергеем Головатым.

В интервью Владимиру Куренному Головатый рассказал, как правительственные декреты разбили "вечную мерзлоту" советской экономики, как спецоперация по делу Гонгадзе изолировала Украину от Запада и почему популярный термин "верховенство права" на самом деле оказался юридической ошибкой.

Ниже приведена сокращенная версия разговора, а полное интервью уже на Youtube.

О декретах правительства и сломанной "вечной мерзлоте" СССР

– Если бы вам предложили написать картину о 10 годах президентства Леонида Кучмы, какие цвета вы бы выбрали?

– Все, что есть в палитре! Я бы вообще не называл период пребывания одного президента у власти целой "эпохой". Это отрезок времени, в течение которого глава государства держал штурвал в соответствии с обстоятельствами.

Мое профессиональное вхождение в орбиту Кучмы началось еще с тех пор, когда он стал премьер-министром при Кравчуке. Кучма возглавил правительство в условиях Верховной Рады I созыва, где господствовало абсолютное коммунистическое большинство – "Группа 239".

Оппозиционная "Народна Рада" имела лишь около 110 депутатов. Коммунисты отрицали все, прежде всего частную собственность. В такой ситуации любой реформатор (даже Лешек Бальцерович) ничего бы не сделал.

&quot;Олигархическая система возникла при Кучме, но преемники ее не сломали&quot;: интервью с ГоловатымФото: Сергей Головатый (инфографика РБК-Украина)

– И как удалось выйти из этого тупика?

– Отдыхая в санатории в Трускавце и наблюдая за этим противостоянием, я придумал юридическую идею. Позвонил спикеру Ивану Плющу и предложил реализовать институт делегированного законодательства: предоставить правительству право принимать декреты, имеющие силу закона. Плющ согласился. Я по телефону продиктовал проект постановления, и 18 ноября 1992 года парламент его принял.

Благодаря декретированию правительству Кучмы и Виктора Пинзеника удалось разбить "вечную мерзлоту" советской экономики. Именно эта серия декретов подготовила почву для того, что через несколько лет была успешно введена национальная валюта – гривна.

О Конституционном Договоре и вступлении в Совет Европы

– Но ведь политическая система все равно оставалась советской?

– Да, действовала Конституция УССР с принципом "вся власть советам". Когда Кучма победил на выборах 1994 года, состав Верховной Рады II созыва снова оказался преимущественно "красно-розовым".

Я пришел к Кучме с новой идеей: заключить Конституционный Договор между Президентом и Верховной Радой о временном порядке организации государственной власти. 8 июня 1995 года этот документ был подписан. Он ввел на один год переходную суперпрезидентскую форму правления, а стороны обязались за этот год принять новую Конституцию.

Из воспоминаний Сергея Головатого: "На тот момент нигде нельзя было достать желто-голубых лент, и мне пришлось просить их в посольстве Швеции. А поскольку мы это все прошивали вручную, мой коллега-депутат, работавший ранее хирургом, сшивал Конституционный Договор хирургическим инструментом".

Украина тогда подала заявку на вступление в Совет Европы, но туда не принимают государства без демократической конституции. Я повез идею Договора в Венецию. В июне 1995 года Венецианская комиссия признала его "мини-конституцией", которая ломает хребет советской системе, так как вводит разделение властей. Это открыло нам путь, и уже 9 ноября 1995 года состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины в Страсбурге.

&quot;Олигархическая система возникла при Кучме, но преемники ее не сломали&quot;: интервью с Головатым

Фото: Сергей Головатый (инфографика РБК-Украина)

О "Конституционной ночи" и кремлевском указе Кучмы

– Как прошла знаменитая "Конституционная ночь" 28 июня 1996 года? Почему Кучма издал указ о референдуме?

– В процессе создания Конституции всегда шла борьба между европейским и азиатским (кремлевским) векторами. В России и Беларуси приняли модель со слабым парламентом и сверхсильным президентом. Кремль пытался навязать такую же модель и Украине.

Когда подготовка проекта в парламенте подходила к концу, Кучма 26 июня издал указ о назначении референдума по пропрезидентскому (фактически двухпалатному) проекту. Это создало мощный стимул: депутаты и коммунисты, опасаясь потерять влияние после референдума, работали непрерывно всю ночь. В результате утром 28 июня была принята демократическая Конституция с однопалатным парламентом и системой сдержек и противовесов.

Дело Гонгадзе и немецкая экспертиза

– Что стало причиной слома реформаторского курса Кучмы?

– 1997 год стал граничным рубежом. Именно тогда Кучма издал указ о курсе на НАТО. Успехи реформ и вектор на Запад чрезвычайно раздражали Кремль. Для дискредитации Кучмы и изоляции Украины от Запада была реализована спецоперация с убийством Георгия Гонгадзе и "кассетным скандалом".

Когда следственную комиссию возглавлял Александр Жир, я участвовал в проверке вещественных доказательств. Московская лаборатория имени академика Иванова давала абсолютно противоречивые заключения: в декабре Генпрокурор Потебенько говорил, что находка – это не тело Гонгадзе, а через два месяца та же лаборатория говорит, что его. Россия играла в собственную игру.

Я сам тогда стал антикучмистом и присоединился к Форуму национального спасения, так как мы считали, что это заказ Кучмы.

– Но потом вы изменили мнение?

– Я тайком отвез материалы в немецкую частную лабораторию. Доставил не только останки тела, которые передала в комиссию Алена Притула, но и медицинскую карту Георгия из Тбилиси (с сухим пятном крови), которую предоставила его мама, пани Леся (Леся Гонгадзе – мать Георгия, прим. ред.). Также мы взяли образец крови пани Леси.

Результаты экспертизы в Германии оказались ошеломляющими: те останки, которые передала Притула, не принадлежали Георгию. Зато анализ ДНК сухого пятна крови из карты подтвердил прямое родство с кровью его матери.

Получив эти результаты, я убедился, что мы столкнулись с мощным кремлевским ударом в спину украинской государственности. Попав в эту ловушку, Кучма оказался политически подстреленным и ослабленным.

&quot;Олигархическая система возникла при Кучме, но преемники ее не сломали&quot;: интервью с ГоловатымФото: Сергей Головатый (инфографика РБК-Украина)

О балансе властей и толерантности к коррупции

– При Кучме фактически построили правовой каркас государства. Был ли парламент того времени действительно весомым институтом?

– Парламент выполнял свою функцию как институт, противостоящий тому, кто пытается узурпировать власть. Депутаты многократно преодолевали вето президента. Парламент работал и не давал автократу превратиться в диктатора.

– В 2004 году Кучма не пошел на силовой разгон Оранжевого Майдана. Как вы думаете, почему?

– Я не могу вам сказать. Это нужно его спрашивать лично. В отличие от Ельцина в 1993 году или позже Лукашенко и Путина, у Кучмы человеческие качества перевесили.

– А как насчет олигархата и коррупции?

– Олигархическая система возникла при его президентстве, но последующие президенты ее не сломали. Олигархат процветал. Более того, с каждым следующим президентом происходило постепенное разрушение государственных институтов из-за засилья кумовства и назначения "любых друзей" вместо профессионалов.

Украинское общество проявляет толерантность к коррупции на всех уровнях – от самого низа до верха. Люди выходят на "картонный Майдан" за какого-то нового выдуманного идола, но нет майданов против системной коррупции. Поэтому ответственность лежит на всем обществе.

&quot;Олигархическая система возникла при Кучме, но преемники ее не сломали&quot;: интервью с Головатым

Фото: Сергей Головатый (инфографика РБК-Украина)

Об ошибке с термином "верховенство права"

– В начале 2000-х вы фактически ушли из политики. Почему?

– Я решил, что у страны нет перспектив при таком Кучме, и вернулся в науку. Получил стипендии в Институте Макса Планка в Гейдельберге и в Йельской школе права. Там издал трехтомник "Верховенство права".

Именно я заложил этот принцип в статью 8 Конституции Украины. Но сейчас я осознаю, что перевести Rule of Law как "верховенство права" было ошибкой. Это совсем другая доктрина. Речь идет о власти права(правовладдя) – власти права и отрицании произвола любых автократов.

– Чувствуете ли вы вину национал-демократов за выборы 1999 года?

– Выборы 1999 года проходили по опробованной кремлевской модели – как с Зюгановым в России, когда на второе место намеренно вытащили Симоненко, чтобы у избирателя не было альтернативы. Симоненко был очень рад такой роли в этой игре, ведь за выполнение этой задачи он, пожалуй, еще и деньги получил.

Я был сторонником "Каневской четверки" и участвовал в их заседаниях и спорах. Мы были глубоко убеждены, что выдвижение единого кандидата от "Каневской четверки" – это единственный способ предотвратить очередную победу Кучмы и дальнейшее сползание Украины к автократии.

Жизнь показала, что объединить в одну упряжку деятелей с диаметрально противоположными идеологиями – коммуниста, социалиста и бывшего силовика – оказалось безнадежным делом.

Что касается ответственности национал-демократического лагеря: после Вячеслава Черновола у нас фактически не осталось непререкаемого лидера. Да и при жизни Черновола его постоянно побороли свои же внутри Руха.

Единства не было с тех пор, как из Народного Руха Украины – массового народного объединения – начали создавать отдельные мелкие политические партии. Я был категорическим противником этого процесса, ведь основание Республиканской, Демократической и других партий просто разбило единый национал-демократический лагерь на осколки.

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