Нетаньяху пообещал ответ на обстрел из сектора Газа

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху сокращает визит в США и возвращается на родину после инцидента

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна ответит ХАМАС и террористам в секторе Газа на ракетный обстрел Израиля. Об этом сообщает The Jesuralem Post.

Нетаньяху провел совещание с начальником Генштаба армии, главами антитеррористической спецслужбы и Совета национальной безопасности Израиля. После этого он заявил, что Израиль ответит на нападение.

Кроме того, Нетаньяху сокращает визит в США и возвращается на родину после инцидента. После встречи с президентом Дональдом Трампом он вылетит в Израиль.

Напомним, 25 марта в Израиле пострадали шестеро человек в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Под обстрел попало селение Мишмерет к юго-востоку от Нетании. В результате обстрела поврежден жилой дом, среди пострадавших четверо взрослых и двое детей.

Отметим, что за день до этого беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.