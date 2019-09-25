Нетаньяху може отримати право на формування уряду Ізраїлю

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Президент Ізраїлю може передати Нетаньяху мандат на формування уряду

Діючий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху може отримати пріоритетне право на формування нового уряду. Про це заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Рівлін може передати мандат Нетаньяху вже сьогодні ввечері після фінальних переговорів з ним і Бені Ганцем. Зокрема, такий варіант можливий, якщо "Кахоль Лаван" і "Лікуд" в підсумку не домовляться про уряд національної єдності.

Також повідомляється, що Рівлін схиляється до передачі мандату Нетаньяху після публікації офіційних результатів виборів, згідно з якими "Лікуд" все-таки отримає 32 місця в Кнесеті - це всього лише на одне менше, ніж у переможця виборів блоку "Кахоль Лаван". У той же час правий блок, який підтримує Нетаньяху, має на 1 голос більше, ніж прихильники Бені Ганца.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі оголосили офіційні результати виборів. Із звіту голови ЦВК Хананових Мельцера випливає, що "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху відібрав 32-й мандат у "Яадут ха-Тора" всього за рахунок 68 голосів.