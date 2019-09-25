Нетаньяху может получить право на формирование правительства Израиля

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Президент Израиля может передать Нетаньяху мандат на формирование правительства

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может получить приоритетное право на формирование нового правительства. Об этом заявил президент Израиля Реувен Ривлин, передают местные СМИ.

Сообщается, что Ривлин может передать мандат Нетаньяху уже сегодня вечером после финальных переговоров с ним и Бени Ганцем. В частности, такой вариант возможен, если "Кахоль Лаван" и "Ликуд" в итоге не договорятся о правительстве национального единства.

Также сообщается, что Ривлин склоняется к передаче мандата Нетаньяху после публикации официальных результатов выборов, согласно которым "Ликуд" все-таки получит 32 места в Кнессете - это всего лишь на одно меньше, чем у победителя выборов блока "Кахоль Лаван". В то же время правый блок, который поддерживает Нетаньяху, имеет на 1 голос больше, чем сторонники Бени Ганца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле объявили официальные результаты выборов. Из отчета главы ЦИК Ханана Мельцера следует, что "Ликуд" Биньямина Нетаньяху отобрал 32-й мандат у "Яадут ха-Тора" всего за счет 68 голосов.