В Ізраїлі оголосили офіційні результати виборів

"Лікуд" Біньяміна Нетаньяху отримав додатковий мандат
Центральна виборча комісія Ізраїлю оголосила офіційні результати парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
Повідомляється, що голова місцевого ЦВК Ханан Мельцер передав президенту Ізраїлю Реувену Ривліну офіційні результати виборів. Із звіту випливає, що "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху відібрав 32-й мандат у "Яадут ха-Тора" лише за рахунок 68 голосів.
Таким чином, розподіл мандатів після коригування виглядає наступним чином:
Співвідношення між блоками на сьогодні:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заручився підтримкою для формування майбутнього уряду. Зокрема, його кандидатуру на посаду прем'єра готові підтримати 55 депутатів Кнесету. У його головного опонента - Бені Ганца - 54 голоси.
На початку тижня в Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду, так як за результатами виборів в країні панує політична невизначеність. Блок Бені Ганца з 33 мандатами з 120 став найсильнішою парламентською силою. "Лікуд" Нетаньяху зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Жодна з партій не має самостійної більшості для формування уряду.