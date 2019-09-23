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Нетаньяху заручився підтримкою і може залишитися прем'єром Ізраїлю

Новини » Політика    23.09.2019 - 14:28
Нетаньяху заручився підтримкою і може залишитися прем'єром Ізраїлю
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху поки обходить Бені Ганц на один депутатський мандат

Діючий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заручився підтримкою для формування майбутнього уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні вранці партії "Єврейство Тори" і "Яміна" рекомендували президенту Реувену Ривліну кандидатуру Нетаньяху. Таким чином, він заручився підтримкою 55 мандатів у новому складі Кнесету.

Зазначимо, на сьогодні у переможця виборів "Кахоль Лавана" і його лідера Бені Ганца 54 мандати, які підтримують його на посаду прем'єра. Нетаньяху перехопив лідерство після того, як лідер партії БАЛАД Ахмед Тібі відкликав три голоси за Бені Ганца.

Також повідомляється, що Ривлін оголосить про своє рішення 25 вересня, провівши перед цим зустрічі з Ганцом і Нетаньяху. Той, хто отримає мандат від президента, повинен буде сформувати уряд до 23 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду. На сьогодні після парламентських виборів в Ізраїлі панує політична невизначеність. Блок Бені Ганца з 33 мандатів з 120 став найсильнішою парламентською силою. "Лікуд" Нетаньяху зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Жодна з партій не має самостійної більшості для формування уряду.

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