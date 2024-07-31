Нетаньяху після ліквідації лідерів ХАМАС та "Хезболли" попередив Ізраїль про "важкі дні"

Після ліквідації лідерів ХАМАСу та "Хезболли" на Ізраїль чекають "важкі дні", однак країна готова до будь-якого сценарію.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Після удару по Бейруту погрози лунають звідусіль. Ми готові до будь-якого сценарію і будемо об’єднано й рішуче протистояти кожній загрозі", - сказав Нетаньяху.

Він зазначив, що війна займе час і вимагає витримки від громадян Ізраїлю.

За словами ізраїльського прем'єра, деякий час на нього тиснули всередині країни та за кордоном, щоб він припинив війну.

"Я не піддавався тим голосам тоді й не піддаюся зараз", - наголосив він.

Нетаньяху впевнений, що якби він прислухався до тих голосів, то Ізраїль не знищив би лідерів і бойовиків ХАМАСу, не руйнував би інфраструктуру, не захопив би прикордонну територію між Газою і Єгиптом і "не створив би умови, які наблизили б нас до умов, що не тільки повернуть наших заручників, але й дозволять нам досягти всіх наших воєнних цілей".

"Усіх досягнень за останні місяці було досягнуто завдяки тому, що ми не здалися, і тому, що ми прийняли сміливі рішення перед обличчям сильного тиску всередині країни та за кордоном. І я вам кажу, що це було нелегко. Разом ми будемо боротися, і з Божою допомогою разом ми переможемо", - підкреслив він.