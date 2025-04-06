Нетаньяху подтвердил визит к Трампу: что обсудят

Покидая Будапешт (Венгрию), Нетаньяху сказал, что направляется в Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа. Израильский премьер раскрыл также темы, которые будут обсуждаться.

"(Обсудить - ред.) вопрос заложников, завершение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который также был навязан Израилю. Надеюсь, я смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение", - цитирует СМИ Нетаньяху.

Кроме того, согласно заявлению канцелярии Нетаньяху, на встрече будут обсуждаться отношения между Израилем и Турцией, Иран, а также борьба Израиля с Международным уголовным судом (ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, обвиняя его в военных преступлениях в Газе).

Говоря о последней теме, израильский премьер в ходе своего визита в Будапешт заявил, что Венгрия является "очень близким другом Израиля".

"Она защищает нас в Европейском союзе, она защищает нас в Организации Объединенных Наций и, не в меньшей степени - в коррумпированном Международном уголовном суде в Гааге", - сказал Нетаньяху.

CNN добавило, что на прошлой неделе Венгрия вышла из МУС.