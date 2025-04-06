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Нетаньяху подтвердил визит к Трампу: что обсудят

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свой визит в США. Чиновник уже направляется в Вашингтон для встречи с Дональдом Трам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Покидая Будапешт (Венгрию), Нетаньяху сказал, что направляется в Белый дом по приглашению президента США Дональда Трампа. Израильский премьер раскрыл также темы, которые будут обсуждаться.

"(Обсудить - ред.) вопрос заложников, завершение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который также был навязан Израилю. Надеюсь, я смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение", - цитирует СМИ Нетаньяху.

Кроме того, согласно заявлению канцелярии Нетаньяху, на встрече будут обсуждаться отношения между Израилем и Турцией, Иран, а также борьба Израиля с Международным уголовным судом (ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, обвиняя его в военных преступлениях в Газе).

Говоря о последней теме, израильский премьер в ходе своего визита в Будапешт заявил, что Венгрия является "очень близким другом Израиля".

"Она защищает нас в Европейском союзе, она защищает нас в Организации Объединенных Наций и, не в меньшей степени - в коррумпированном Международном уголовном суде в Гааге", - сказал Нетаньяху.

CNN добавило, что на прошлой неделе Венгрия вышла из МУС.

Тарифы Трампа против Израиля

Напомним, что Биньямин Нетаньяху будет первым зарубежным лидером, который встретится с Дональдом Трампом после его анонса пошлин против большинства стран мира. В частности, на этой неделе администрация президента США анонсировала тариф в размере 17% на импорт из Израиля.

Перед этим, правительство Нетаньяху приняло решение о полной отмене пошлин на импорт товаров из США. Таким образом, страна намеревалась избежать тариф от США, но этого не произошло.

На днях стало известно, что Дональд Трамп поговорил с представителями Израиля, Въетнама и Индии о пересмотре введенных им пошлин.

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильДональд Трамп