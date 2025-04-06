Нетаньяху підтвердив візит до Трампа: що обговорять

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив свій візит до США. Чиновник уже прямує до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трам
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Залишаючи Будапешт (Угорщину), Нетаньяху сказав, що прямує до Білого дому на запрошення президента США Дональда Трампа. Ізраїльський прем'єр розкрив також теми, які будуть обговорюватися.
"(Обговорити - ред.) питання заручників, завершення перемоги в Газі і, звісно, тарифний режим, який також був нав'язаний Ізраїлю. Сподіваюся, я зможу допомогти в цьому питанні. Такий намір", - цитує ЗМІ Нетаньяху.
Крім того, згідно із заявою канцелярії Нетаньяху, на зустрічі обговорюватимуть стосунки між Ізраїлем і Туреччиною, Іран, а також боротьбу Ізраїлю з Міжнародним кримінальним судом (раніше МКС видав ордер на арешт Нетаньяху, звинувачуючи його у військових злочинах у Газі).
Говорячи про останню тему, ізраїльський прем'єр під час свого візиту в Будапешт заявив, що Угорщина є "дуже близьким другом Ізраїлю".
"Вона захищає нас у Європейському союзі, вона захищає нас в Організації Об'єднаних Націй і, не меншою мірою, - у корумпованому Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", - сказав Нетаньяху.
CNN додало, що минулого тижня Угорщина вийшла з МКС.
Нагадаємо, що Біньямін Нетаньягу буде першим закордонним лідером, який зустрінеться з Дональдом Трампом після його анонсу мит проти більшості країн світу. Зокрема, цього тижня адміністрація президента США анонсувала тариф у розмірі 17% на імпорт з Ізраїлю.
Перед цим, уряд Нетаньяху ухвалив рішення про повне скасування мит на імпорт товарів зі США. Таким чином, країна мала намір уникнути тариф від США, але цього не сталося.
Днями стало відомо, що Дональд Трамп поговорив із представниками Ізраїлю, В'єтнаму та Індії щодо перегляду введених ним мит.
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