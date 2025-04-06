Нетаньяху підтвердив візит до Трампа: що обговорять

Залишаючи Будапешт (Угорщину), Нетаньяху сказав, що прямує до Білого дому на запрошення президента США Дональда Трампа. Ізраїльський прем'єр розкрив також теми, які будуть обговорюватися.

"(Обговорити - ред.) питання заручників, завершення перемоги в Газі і, звісно, тарифний режим, який також був нав'язаний Ізраїлю. Сподіваюся, я зможу допомогти в цьому питанні. Такий намір", - цитує ЗМІ Нетаньяху.

Крім того, згідно із заявою канцелярії Нетаньяху, на зустрічі обговорюватимуть стосунки між Ізраїлем і Туреччиною, Іран, а також боротьбу Ізраїлю з Міжнародним кримінальним судом (раніше МКС видав ордер на арешт Нетаньяху, звинувачуючи його у військових злочинах у Газі).

Говорячи про останню тему, ізраїльський прем'єр під час свого візиту в Будапешт заявив, що Угорщина є "дуже близьким другом Ізраїлю".

"Вона захищає нас у Європейському союзі, вона захищає нас в Організації Об'єднаних Націй і, не меншою мірою, - у корумпованому Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", - сказав Нетаньяху.

CNN додало, що минулого тижня Угорщина вийшла з МКС.