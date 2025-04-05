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Не только Вьетнам. Трамп поговорил с представителями Индии и Израиля о пересмотре пошлин

Суббота 05 апреля 2025 02:41
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Не только Вьетнам. Трамп поговорил с представителями Индии и Израиля о пересмотре пошлин Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп поговорил с представителями Вьетнама, Индии и Израиля о пересмотре введеных им пошлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника, который осведомлен с ходом переговоров, Трамп контактирует с представителями Вьетнама Индии и Израиля. Цель этих переговоров - обсудить индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предлагаемые тарифы для этих стран до крайнего срока, когда будут введены пошлины (9 апреля).

Издание пишет, что взаимодействие Трампа с этими странами - это небольшая часть целей его масштабных пошлин, и они рассматриваются, как первая волна переговоров, так как страны разрабатывают стратегию ответа президенту США. В частности, Китай и Канада уже объявили о планах ответных мер.

Несмотря на заявление старшего торгового представителя США Питера Наварро и вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что новые пошлины представляют собой постоянную перезагрузку мировой торговли, другие лица в окружении Трампа признали его склонность к заключению сделок.

"Я бы не хотел быть последней страной, которая попытается ввести переговоры с Дональдом Трампом. Первый, кто пойдет на переговоры, победит - последний обязательно проиграет. Я смотрел этот фильм всю свою жизнь", - написал в соцсети Х сын президента Эрик Трамп.

Кроме того, вчера американский лидер заявил, что открыт для переговоров по торговле.

"Каждая страна звонила нам. В этом и заключается прелесть того, что мы делаем, мы ставим себя на место водителя. Пока они дают нам что-то хорошее. Например, если взять TikTok в качестве примера, у нас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим сделку, но вы сделаете что-нибудь по тарифам?". Тарифы дают нам большую силу для переговоров. Они всегда это делали", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Масштабные пошлины США

Напомним, во вторник, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт, что может существенно повлиять на мировые рынки и цены. Список затронул большинство стран мира. Больше всего досталось Китаю, так как против этой страны введен тариф в размере 34%. В то же время, в списке нет России и Беларуси, но есть Украина.

Подробнее о том, как будут работать пошлины США и как это ударит по ценам в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Индия Дональд Трамп Тарифы Вьетнам
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