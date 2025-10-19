Нетаньяху официально объявил об участии в выборах 2026 года

На вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на октябрь 2026 года, он ответил "да".

На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также коротко ответил: "Да, я выиграю".

Самое долгое пребывание у власти в истории Израиля

Нетаньяху, лидер правоцентристской партии "Ликуд", уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - более 18 лет суммарно (с перерывами с 1996 года).

На последних выборах в 2022 году его блок правых партий снова одержал победу после короткой потери власти в 2021-м. Тогда "Ликуд" получил 32 места в Кнессете, еще 18 мандатов получили союзники из ультраортодоксальных партий и 14 - блок "Религиозный сионизм", что стало рекордом для крайне правых сил.

Политические вызовы: протесты и война

Текущий срок Нетаньяху сопровождается серьезными внутренними кризисами. Его попытка провести судебную реформу вызвала самые масштабные протесты в истории страны.

После атаки ХАМАСа из Газы и начала войны премьер-министр столкнулся с волной критики от семей израильских заложников, которые обвиняют правительство в медленных действиях по их освобождению.