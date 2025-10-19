UA

Нетаньяху офіційно оголосив про участь у виборах 2026

Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху офіційно підтвердив, що має намір знову брати участь у виборах і боротися за новий мандат на посаді глави уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нетаньяху в ефірі телеканалу Channel 14 18 жовтня.

На питання журналіста, чи планує він висунути свою кандидатуру на виборах, запланованих на жовтень 2026 року, він відповів "так".

На запитання, чи впевнений він у перемозі, Нетаньяху також коротко відповів: «Так, я виграю».

Найдовше перебування при владі в історії Ізраїлю

Нетаньяху, лідер правоцентристської партії «Лікуд», уже утримує рекорд за тривалістю перебування на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю — понад 18 років сумарно (з перервами з 1996 року).

На останніх виборах у 2022 році його блок правих партій знову здобув перемогу після короткої втрати влади у 2021-му. Тоді «Лікуд» отримав 32 місця у Кнесеті, ще 18 мандатів здобули союзники з ультраортодоксальних партій і 14 — блок «Релігійний сіонізм», що стало рекордом для крайніх правих сил.

Політичні виклики: протести та війна

Поточний термін Нетаньяху супроводжується серйозними внутрішніми кризами. Його спроба провести судову реформу спричинила наймасштабніші протести в історії країни.

Після атаки ХАМАСу з Гази та початку війни прем’єр-міністр зіткнувся з хвилею критики від родин ізраїльських заручників, які звинувачують уряд у повільних діях щодо їхнього звільнення.

