Нетаньяху назвав "нахабною і неправдивою" заяву глави МЗС Франції про ризик апартеїду в Ізраїлі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розкритикував міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, який заявив про ризик перетворення Ізраїлю в державу апартеїду через ситуацію з палестинцями. Він назвав його слова "нахабними і помилковими".
Про це повідомляє The Times of Israel.
За його даними, Нетаньяху висловив "рішучий протест французькому уряду через обурливі коментарі міністра закордонних справ Франції по телебаченню". Ізраїльський прем'єр назвав слова Ле Дріана "нахабним і хибним твердженням, що не має під собою ніяких підстав".
"Ми не потерпимо ніяких лицемірних і помилкових моральних докорів з цього приводу. У Державі Ізраїль всі громадяни рівні перед законом незалежно від їх етнічного походження", - зазначив Нетаньяху.
Раніше глава МЗС Франції заявив, що бачить ознаки перетворення Ізраїлю в країну апартеїду, якщо палестинці не отримають свою власну державу.
"Якщо буде зроблений вибір не на користь варіанту зі співіснуванням двох держав, а на користь іншої ідеї, то там будуть всі складові для встановлення на тривалий час апартеїду", - сказав Ле Дріана.
Нагадаємо, раніше Нетаньяху обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном арабо-ізраїльський конфлікт. За його словами, мир між сторонами настане лише після визнань ізраїльської держави.
Раніше РБК-Україна писало, що в ході візиту Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі.
Нагадаємо, військовий конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями загострився 10 травня, після того, як бойовики стали обстрілювати ракетами з Сектора Газа територію Ізраїлю. Бойові дії тривали протягом 10 днів і завершилися лише в ніч на 21 травня.