Нетаньяху назвал "наглым и ложным" заявление главы МИД Франции о риске апартеида в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, заявившего о риске превращения Израиля в государство апартеида из-за ситуации с палестинцами . Он назвал его слова "наглыми и ложными".

По его данным, Нетаньяху выразил "решительный протест французскому правительству из-за возмутительных комментариев министра иностранных дел Франции по телевидению". Израильский премьер назвал слова Ле Дриана "наглым и ложным утверждением, не имеющим под собой никаких оснований".

"Мы не потерпим никаких лицемерных и ложных моральных упреков по этому поводу. В государстве Израиль все граждане равны перед законом вне зависимости от их этнического происхождение", - отметил Нетаньяху.

Ранее глава МИД Франции заявил, что видит признаки превращения Израиля в страну апартеида, если палестинцы не получат свое собственное государство.

"Если будет сделан выбор не в пользу варианта с сосуществованием двух государств, а в пользу другой идеи, то там будут все составляющие для установления на длительное время апартеида", - сказал Ле Дриана.