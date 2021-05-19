Нетаньяху назвав два шляхи врегулювання конфлікту в Секторі Газа
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що зараз є два шляхи для забезпечення безпеки в районі Сектора Газа. Ізраїль не виключає жоден з них.
Про це Нетаньяху заявив під час спілкування з 70 послами іноземних держав, які перебувають в Ізраїлю, передає Newsru.co.il.
"Є дві можливості домогтися спокою і безпеки: або окупувати Газу, або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість", - заявив Ізраїльський прем'єр.
Також Нетаньяху прокоментував терміни операції, яку Ізраїль проводить проти бойовиків Хамасу в Секторі Газа.
"Ми не стоїмо з секундоміром. Ми прагнемо до виконання завдань операції", - додав він.
Нагадаємо, раніше Нетаньяху заявив, що військова операція проти палестинських бойовиків триватиме ще кілька днів. При цьому він зазначив, що Ізраїль буде жорстко відповідати на кожну випущену ракету з Сектора Газа.
Також РБК-Україна писало, що США чинять тиск на Ізраїль для врегулювання конфлікту в Секторі Гази. Дії Вашингтона, зокрема, запобігли наземній операції в Газі.