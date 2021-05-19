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ЄС закликає до припинення вогню в Секторі Газа

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Брюссель, Середа 19 травня 2021 12:44
ЄС закликає до припинення вогню в Секторі Газа Фото: загострення в Секторі Газа триває з 10 травня (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Ігор Литвиненко

Країни-члени Європейського союзу закликали Ізраїль і палестинські угруповання припинити військові дії в Секторі Газа. При цьому Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка виступила проти такої заяви.

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина є найближчим союзником Ізраїлю по блоку, відмовилася приєднатися до заяви 26 країн ЄС. При цьому міністри закордонних справ країн-членів блоку пообіцяли, що ЄС спробує відновити мирний процес разом з США, Росією і ООН.

"Як мінімум, ми можемо спробувати домогтися припинення вогню, потім надати гуманітарну допомогу, а потім подивитися, що можна зробити, щоб відновити близькосхідний мирний процес для усунення корінних причин насильства. Ми не можемо дозволити екстремістам з обох сторін підживлювати один одного і визначати порядок денний ", - сказав міністр закордонних справ Мальти Еваріст Бартоло.

Нагадаємо, днями глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав екстрену нараду Ради Європи, щоб обговорити загострення між Ізраїлем і палестинськими бойовиками.

Як раніше писало РБК-Україна, США чинять тиск на Ізраїль для врегулювань конфлікту з палестинськими бойовиками в Секторі Газа.

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