Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта в Секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе Сектора Газа . Израиль не исключает ни один из них.

Об этом Нетаньяху заявил во время общения с 70 послами иностранных государств, которые находятся в Израиля, передает Newsru.co.il.

"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - заявил израильский премьер.

Также Нетаньяху прокомментировал сроки операции, которую Израиль проводит против боевиков ХАМАСа в Секторе Газа.

"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", - добавил он.