Нетаньяху розпочав офіційний візит до України

Вранці 19 серпня розпочався офіційний візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Україну. Церемонія зустрічі пройшла біля Маріїнського палацу, передає кореспондент РБК-Україна.

Офіційний візит розпочався з церемонії зустрічі ізраїльського лідера президентом України Володимиром Зеленським біля Маріїнського палацу.

На сьогодні на 12:45 також заплановано підписання двосторонніх документів, після чого о 13:00 Володимир Зеленський і Нетаньяху зроблять заяви для ЗМІ. Пізніше, о 15:20 в Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" лідери обох країн візьмуть участь у жалобних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Фото: візит Нетаньяху (РБК-Україна)

Відзначимо, напередодні перед вильотом Нетаньяху заявив журналістам, що має намір обговорити із Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять "прекрасні відносини між обома країнами".

Раніше РБК-Україна писало, що основним посилом візиту Нетаньяху буде можливе посередництво в переговорах між Україною і Росією. Відзначимо, Київ був зацікавлений в тому, щоб залучити Ізраїль в якості посередника на переговорах про звільнення українських полонених.