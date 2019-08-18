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Нетаньяху розкрив мету візиту до України

Новини » Політика    18.08.2019 - 19:49
Нетаньяху розкрив мету візиту до України
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху в Україні підніме питання зони вільної торгівлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ході державного візиту до України обговорить запуск зони вільної торгівлі між країнами та пенсійну угоду. Про це він заявив журналістам перед вильотом до України.

Зокрема, Нетаньяху назвав візит важливим з точки зору того, що сотні тисяч громадян Ізраїлю, які є вихідцями з України, залишаються живою сполучною ланкою між двома країнами, і цей зв'язок потрібно зміцнювати.

"Я маю намір обговорити з президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які ще більше зміцнять прекрасні відносини між державами", - додав Нетаньяху.

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Опубліковано Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו Неділя, 18 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що основним посилом нинішнього візиту Нетаньяху буде його можливе посередництво в україно-російських переговорах. Зазначимо, Київ був зацікавлений у тому, щоб залучити Ізраїль в якості посередника на переговорах з Росією про звільнення українських полонених.

Відзначимо, в липні Нетаньяху поставив рекорд тривалості роботи на посаді прем'єра Ізраїлю. Нинішній прем'єр перевищив за термінами Бен-Гуріона, який керував Ізраїлем в цілому 4857 днів (13 років і 112 днів): з 14 травня 1948 року по 26 січня 1954 року і з 3 листопада 1955 року по 26 червня 1963 року.

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