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Нетаньяху до кінця року покине чотири міністерські посади

Новини » Політика     12.12.2019 - 12:27
Нетаньяху до кінця року покине чотири міністерські посади
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

На сьогодні Нетаньяху очолює декілька міністерств

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху до кінця року покине чотири міністерські посади. Про це він поінформував Вищий суд справедливості Ізраїлю, передає The Jerusalem Post.

Повідомляється, що Нетаньяху сьогодні поінформував Вищий суд справедливості, в якому ведуться процесуальні дії проти ізраїльського прем'єра, про те, що покине міністерські посади до 1 січня 2020 року.

Зазначимо, на сьогодні крім Кабінету міністрів Нетаньяху очолює чотири міністерства: охорони здоров'я, соціального забезпечення, сільського господарства та у справах діаспори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розпустили парламент, призначивши дострокові вибори. Вибори в країні можуть пройти у березні 2020 року.

До цього проти Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції. Ізраїльського прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництві, проте сам він заперечує їх і каже, що він є жертвою "полювання на відьом". Крім того, він називав висунуті проти нього звинувачення спробою державного перевороту.

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