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В Ізраїлі розпустили парламент, призначивши дострокові вибори

Новини » Політика     12.12.2019 - 03:16
В Ізраїлі розпустили парламент, призначивши дострокові вибори
Фото: Кнесет (Іцик Едрі/wikimedia)

Вибори пройдуть 2, 10 або 17 березня

В Ізраїлі сплив термін, відведений депутатам Кнесету (однопалатного парламенту) на формування урядової коаліції, через що парламент вважається розпущеним. Про це повідомляє радіостанція Kan.

За весь час після підбиття підсумків 17 вересня коаліція так і не відбулася. Хоча парламентарі можуть ухвалити законопроект про саморозпуск палати у другому і третьому читаннях, так як в першому читанні він був схвалений у середу, 11 грудня, до завершення мандату на формування кабінету.

Якщо цей документ буде прийнятий, вибори в країні пройдуть 2 березня. Якщо документ не ухвалять - вибори автоматично призначать на 10 березня. Однак, у цей день в Ізраїлі відзначається іудейське свято Пурім, у зв'язку з цим голосування можуть перенести на 17 березня.

Нагадаємо, після виборів у вересні право на формування уряду отримав чинний прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Проте 21 жовтня він повернув мандат на формування президентові Реувену Рівліну, не зумівши домовитися зі своїм головним конкурентом і лідером партії "Кахоль-лаван" Бенні Ганцом.

Зазначимо, Біньямін Нетаньяху - прем'єр-міністр Ізраїлю і глава партії "Лікуд" спільно з лідером блоку центристів "Кахоль-Лаван" Бені Ганцом намагалися по черзі сформувати уряд. Кожному було відведено по 28 днів. Після провалу цих спроб президент Реувен Рівлін доручив створення кабінету спікеру Кнесету представнику всіх парламентаріїв Юлію Эдельштейну.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що парламентська комісія вже готує до розгляду в другому і третьому читаннях законопроект про саморозпуск палати.

За останні 11 місяців Ізраїль в березні піде вже на треті вибори. За два перших рази Нетаньяху не вдалося у відведений йому термін сформувати уряд.

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