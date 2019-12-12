Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

На сегодня Нетаньяху возглавляет несколько министерств

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до конца года покинет четыре министерских поста. Об этом он проинформировал Высший суд справедливости Израиля, передает The Jerusalem Post.

Сообщается, что Нетаньяху сегодня проинформировал Высший суд справедливости, в котором ведутся процессуальные действия против израильского премьера, о том, что покинет министерские посты до 1 января 2020 года.

Отметим, на сегодня кроме Кабинета министров Нетаньяху возглавляет четыре министерства: здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле распустили парламент, назначив досрочные выборы. Выборы в стране могут пройти в марте 2020 года.

До этого против Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм". Кроме того, он называл выдвинутые против него обвинения попыткой государственного переворота.