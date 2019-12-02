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Обвинувальний висновок проти Нетаньяху направили до Кнесету

Новини » Політика     02.12.2019 - 14:35
Обвинувальний висновок проти Нетаньяху направили до Кнесету
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Справу Нетаньяху розгляне окружний суд Єрусалима

Юридичний радник уряду Ізраїлю Авіхай Мандельбліт направив до Кнесету обвинувальний висновок проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Повідомляється, що обвинувальний висновок проти Нетаньяху направлено спікеру Кнесету Юлію Едельштейну. У листі Мандельбліт зазначає, що обвинувальний висновок представлять в окружному суді Єрусалиму, який буде слухати справу Нетаньяху.

Також повідомляється, що з сьогоднішнього дня почався відлік 30 днів, протягом яких Нетаньяху може запросити у Кнесету парламентський імунітет. Однак через політичну кризу до цих пір не сформована організаційна комісія Кнесету, прерогативою якої є питання імунітету.

Нагадаємо, раніше проти Нетаньяху висунули офіційні звинувачення в корупції. Ізраїльського прем'єра звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою і хабарництво, проте сам він заперечує їх і каже, що він є жертвою "полювання на відьом".

Крім того, він вважає висунуті проти нього звинувачення спробою державного перевороту.

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Новини України НетаньяхукоррупцияІзраїль
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