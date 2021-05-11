Нетаньяху: ХАМАС заплатить високу ціну за удари по Ізраїлю

"Ми провели нараду і прийняли рішення. ХАМАС заплатив і заплатить високу ціну за своє рішення обстрілювати ізраїльську територію. Ця битва потребує часу і терпіння", - заявив Нетаньяху.

Ізраїльський прем'єр розповів, що до теперішнього часу військові Ізраїлю завдали ударів по сотнях цілей в Секторі Газа і продовжать рейди в анклаві.

"Їх кров на їхніх руках", - додав він.

Нетаньяху закликав ізраїльтян дотримуватися всіх інструкцій з безпеки, щоб запобігти жертвам в результаті обстрілів.