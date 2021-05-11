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Нетаньяху: ХАМАС заплатит высокую цену за удары по Израилю

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел Тель-Авива и других городов страны из Сектора Газа. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

Об этом шла речь во время выступления израильского премьера.

"Мы провели совещание и приняли решение. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения",

Напомним, вечером 11 мая боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы по Израилю. Более 130 ракет были выпущены в направлении Тель-Авива в ответ на воздушную атаку Израиля по сектору Газа.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз призвал Израиль и Палестину начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт.

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Новости Украины НетаньяхуСектор ГазаХАМАСобстрелИзраильПалестинаТель-Авив