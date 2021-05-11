Загострення в Секторі Гази: ЄС закликав Ізраїль і Палестину до прямих перемовин

У ЄС засудили насильство в районі сектору Гази . Там вважають, що лише прямі переговори між Ізраїлем і Палестиною можуть розв'язувати всі проблеми в регіоні.

Про це заявив головний речник Європейської комісії у закордонних справах Петер Стано, передає Агентство Анадолу .

"Останні події та ескалація лише ілюструють необхідність відновлення переговорів щодо пошуку стійкого, мирного вирішення поточної ситуації", - заявив на щоденній прес-конференції Стано.

Він серед іншого засудив насильство щодо цивільного населення.

"Те, що відбувається на палестинських територіях, на окупованому Західному березі, у Східному Єрусалимі, в секторі Гази та навколо нього, насправді глибоко хвилює Європейський Союз", - сказав Стано, додавши, що "стрільба ракетами" із сектору Гази по цивільному населенню Ізраїлю була "абсолютно неприйнятною".

Стано закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та уникати подальшої ескалації, щоб захистити життя цивільного населення.

Він також підкреслив, що постійні дипломатичні зусилля ЄС спрямовані на термінове припинення "недавнього сплеску насильства" та відновлення "політичного горизонту".