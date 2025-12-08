Нетаньяху анонсировал скорый переход ко второму этапу перемирия в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап плана США по прекращению войны в Газе очень близок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Выступая перед журналистами вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Иерусалиме, Нетаньяху заявил, что в конце месяца он проведет важные переговоры с президентом США Дональдом Трампом о том, как обеспечить выполнение второго этапа плана.
В ноябре офис премьер-министра заявил, что Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом "в ближайшее время", но точная дата визита еще не определена.
Нетаньяху заявил, что обсудит с Трампом, как положить конец господству ХАМАС в Газе.
Прекращение огня между Израилем и ХАМАС действует с октября, хотя обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения о перемирии.
Нетаньяху заявил, что важно обеспечить, чтобы ХАМАС не только соблюдал режим прекращения огня, но и выполнял свои обязательства по плану разоружения и демилитаризации Газы.
Reuters сообщает, что Израиль сохранил контроль над 53% Газы согласно первому этапу плана Трампа, который предусматривал освобождение заложников, удерживаемых боевиками в Газе, и палестинцев, удерживаемых Израилем.
Согласно плану, на втором этапе Израиль должен еще больше отступить, поскольку в Газе будет создана переходная власть и развернуты многонациональные силы безопасности, ХАМАС будет разоружен, а восстановление начнется.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готова помочь в восстановлении Газы, но будет ждать встречи Нетаньяху с Трампом и ясности относительно того, какими будут шаги Вашингтона.
Нетаньяху заявил, что также обсудит с Трампом "возможности для мира", очевидно, имея в виду усилия США по установлению Израилем официальных связей с арабскими и мусульманскими государствами.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп готовится объявить второй этап плана урегулирования для сектора Газа и представить новую структуру управления анклавом. Соответствующие инициативы могут быть объявлены до Рождества.
Напомним, 8 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС после переговоров в Египте согласились на первый этап предложенного им мирного плана.
Через два дня режим прекращения огня вступил в силу. Израиль отвел войска в буферную зону вокруг Газы, а палестинцы начали возвращаться в свои дома.
13 октября лидеры США, Египта и Турции в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о завершении войны в Газе, выступив посредниками между Израилем и ХАМАС.
Согласно договоренностям, группировка ХАМАС обязалась освободить всех заложников, удерживаемых с 2023 года, а также передать Израилю тела погибших пленных.