Нетаньяху заявил, что мир между Израилем и Саудовской Аравией достижим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приверженности к нормализации отношений с Саудовской Аравией. Он убежден, что мир между странами достижим.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне израильский премьер заявил журналистам, что он привержен миру между его страной и Саудовской Аравией.

"Я думаю, что мир между Израилем и Саудовской Аравией не только возможен, я думаю, что он состоится", - сказал Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, он настроен на достижение этой цели.

"Я знаю, что президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) настроен на достижение этого, и я думаю, что руководство Саудовской Аравии заинтересовано в этом. Поэтому мы дадим этому хороший шанс, и я думаю, что мы достичь успеха", - заявил Нетаньяху.

Отношения между Израилем и Саудовской Аравией

Ранее сообщалось, что хотя официально Саудовская Аравия не имеет дипломатических отношений с Израилем, 10 сентября 2023 года израильские дипломаты впервые официально посетили эту страну для участия в заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной проблемой в отношениях Эр-Рияда и Иерусалима называют тот факт, что Саудовская Аравия поддерживает создание независимого государства для палестинцев, однако Израиль выступает против этого.

Напомним также, после нападения исламистской группировки ХАМАС из Сектора Газа на территорию Израиля в октябре 2023 года в МИД Саудовской Аравии заявляли, что война началась "в результате продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".

14 октября прошлого года Эр-Рияд приостановил переговоры о нормализации отношений с Израилем, посредником в которых выступали США.

Также сообщалось, что около года назад Саудовская Аравия возобновила переговоры с США о налаживании сотрудничества в сфере обороны, которые были приостановлены из-за начала войны между Израилем и ХАМАС. По данным СМИ, администрация тогдашнего президента США Джо Байдена намеревалась сделать "толчок" для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем.

А в августе 2024 года израильская пресса писала, что премьер этой страны Беньямин Нетаньяху решил отсрочить нормализацию отношений с Саудовской Аравией до проведения президентских выборов в США в ноябре.